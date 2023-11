Stadtwerke Neuss ÖPNV-Pilotprojekt „auf Abruf“ verzögert sich

Nun hat das Projekt allerdings Verspätung, wie Jürgen Scheer, Pressesprecher der Stadtwerke Neuss bestätigt. Wann genau der Start erfolgt, könne man im Moment nicht sagen, aber der Zeitplan sei weiterhin ehrgeizig. „Wir haben in diesen Tagen die Verträge mit dem Anbieter unterschrieben und hatten am Montag eine gemeinsame Besprechung über das weitere Vorgehen“, so Scheer. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Angebot möglichst bald in Betrieb nehmen zu können.“ Die Ausschreibung hat ein Unternehmen mit weltweiten Referenzen gewonnen: „Via Transportation“ aus New York City. Der amerikanische Anbieter wurde 2012 gegründet und arbeitet schon mit einigen deutschen Städten zusammen, unter anderem auch mit den Stadtwerken Krefeld.