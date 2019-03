In der Neusser Nordstadt: Papst-Johannes-Haus unter neuer Regie

Nordstadt Zusammen mit Thomas von Werden pachtet Oliver Lebioda den Veranstaltungsbereich an der Gladbacher Straße zunächst für fünf Jahre. Die große Wiedereröffnung findet am 30. April statt.

Seit mehr als 50 Jahren ist die Gaststätte Lebioda an der Geulenstraße eine feste Institution der Nordstadt. Diesen Namen nimmt Oliver Lebioda mit, wenn er zusammen mit Thomas von Werden offiziell zum 1. Mai den Veranstaltungsbereich des Papst-Johannes-Hauses an der Gladbacher Straße zunächst für fünf Jahre gepachtet hat. Das Gemeindeleben mit Gruppenräumen für die Jugend, mit Probenräumen, Kommunionvorbereitungen und Sitzungen wird weiterhin vom Pfarrbüro gemanagt.

Die Wiedereröffnung unter der Regie der neu gegründeten Thomas von Werden & Oliver Lebioda GbR soll mit einem Tanz in den Mai am 30. April ab 19 Uhr gefeiert werden. Mit DJ Titschy und Torben Klein (ehemals Räuber) als Stargäste. Bis dahin haben die Further Jungs renoviert und ein neues Konzept erstellt. Mit Familienfeier-Angeboten von der Taufe bis zum Beerdigungskaffee, von Hochzeiten, Geburtstagen und Kommunion. „Natürlich sind auch die Schützen beispielsweise zu Korpsfesten und Krönungen willkommen“, so Lebioda, der als Beisitzer im Komitee der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth bestens vernetzt ist.