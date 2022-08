Brauchtum in Neuss : Oliver Gralla siegt beim „Hahneköppen“ in Speck-Wehl

Oliver Gralla siegt beim „Hahneköppen“ in Speck-Wehl

Brauchtum in Neuss

Speck-Wehl Der neue Hahnenkönig in Speck/ Wehl heißt Oliver Gralla. Er setzte sich gegen Alexander Schmoll durch. Gralla hatte jedoch gleich doppelten Grund zur Freude.

Der neue Hahnenkönig in Speck/ Wehl heißt Oliver Gralla. Mit dem dritten Schlag hat der 35-Jährige am Montagabend im Festzelt traditionell den Hahn „geköppt“. Gralla, der seit 19 Jahren Teil des Vereins ist, setzte sich damit gegen den Präsidenten der Kirmesgesellschaft, Alexander Schmoll, durch. „Das war schon immer mein Traum“, sagte Gralla. Der gelernte Anlagentechniker hatte jedoch an diesem Abend gleich doppelt Grund zur Freude. Denn auch seine Frau Tanja war erfolgreich und sicherte sich den Titel der neuen Bohnenkönigin.