St.-Konrad-Kirche Gnadental Oliver Boss feiert Priesterjubiläum mit seiner Heimatgemeinde

Monsignore Oliver Boss kehrt zurück in seine Heimatgemeinde St. Konrad. Zumindest für einen Tag. In der Gemeinde, in der er sich seit seiner Firmung engagierte, wird der 51-Jährige am Sonntag, 14. Juli, auf Einladung von Oberpfarrer Andreas Süß sein silbernes Priesterjubiläum feiern. Dazu wird ab 10 Uhr in die Kirche St. Konrad eingeladen, wo Boss vor 25 Jahren auch seine Heimatprimiz feiern konnte. Die Gemeinde in Gnadental freue sich, ihren Heimatprimizianten wiederzusehen, versichert Oberpfarrer Süß, der in der Heiligen Messe mit Boss am Altar stehen wird. Abschließend ist ein Empfang auf dem Kirchplatz beziehungsweise – bei schlechtem Wetter – im Pfarrheim geplant.