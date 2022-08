Kunstwerk in Neuss : Eine Rückkehr zu den Wurzeln als Graffiti-Künstler

Oldhaus (r.), Generaloberin Schwester M. Celina und Bürgermeister Reiner Breuer vor dem Heiligen Augustinus. Foto: Helga Bittner

Neuss Der Graffiti-Künstler Oldhaus hat im Auftrag der Augustinus-Gruppe eine Mauer gestaltet. Für den Künstler schließt sich damit ein Kreis. Warum das so ist, erklärt eine kuriose Anekdote.

„Eine markante Kreuzung mit Blick auf das Tor zur Stadt, dem Obertor“: So nannte Paul Neuhäuser, Vorsitzender der Augustinus-Gruppe, jene Stelle, die Graffitikünstler Oldhaus gestaltet hat. 150 Quadratmeter einer Mauer (entlang der Augustinusstraße mit Beginn an der Ecke Selikumer Straße) hat er besprüht, mit Motiven, die ihn bewegen, wie Überfischung der Meere, häusliche Gewalt und natürlich der Heilige Augustinus (mit Tattoo auf dem rechten Arm). Und er setzt wie Neuhäuser und Bürgermeister Reiner Breuer, der am Mittwoch zur offiziellen Übergabe des Kunstwerks geladen war, darauf, dass andere Sprayer ihn nicht „übermalen“ werden.

Es war eine Auftragsarbeit für die Augustinus-Gruppe. Das gibt Oldhaus (alias Alessandro Althaus mit Atelier in der Hansastraße) unumwunden zu. Allerdings hat er das Graffiti weitgehend nach eigenen Vorstellungen gestalten und diverse Anklänge an alte Arbeiten von ihm aus dem Stadtgebiet unterbringen können. Aber vieles fand er auch gut: den Heiligen Augustinus zu sprühen, die Kerzen und Tauben, welche für ihn gleich mehrfach den Frieden symboliseren: „Angesichts des Krieges in der Ukraine, aber auch den in anderen Ländern“, sagte er. Mit einem Kopfnicken bestätigte nicht allein Generaloberin Schwester M. Celina die Worte des Künstlers, sondern auch die zahlreichen anderen Gäste.