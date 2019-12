Schulleiter Olaf Templin im Interview : Inklusion im Neusser Schulalltag nur schwer umsetzbar

Neuss Olaf Templin, Schulleiter der Gesamtschule Nordstadt, spricht über fehlendes Personal und Schwierigkeiten mit Inklusion im Schul-Alltag.

Herr Templin, seit der Gründung der Schule im Jahr 2011 ist die Gesamtschule Nordstadt eine inklusive Schule. Wie funktioniert Inklusion in der Praxis?

Olaf Templin Die neue Landesregierung hat ja eine Konzentration durchgeführt und Gymnasien weitgehend aus der Inklusion rausgenommen. Das führt in Neuss dazu, dass die Gesamtschulen und die Realschule alleine „zuständig“ sind.

Templin Wenn man Inklusion machen will, dann darf man meiner Meinung nach nur noch ein Schulsystem haben – nämlich Gesamtschulen. Das dreigliedrige Schulsystem ist für eine flächendeckende Inklusion nicht geeignet. Oder jede Schulform muss einen Teil übernehmen.

Templin Wir machen eine Ersatzlösung. Für die Kinder mit dem Förderschwerpunkt „Lernen und geistige Entwicklung“, die nicht nach den gleichen Lehrplänen lernen, haben wir einen sogenannten Supportroom eingerichtet – also die Förderschule in der Regelschule. Wir können es anders gar nicht leisten.

Templin Diese Kinder sollten eigentlich in den Regelunterricht integriert werden, in den Klasse sollte es – in der Theorie – dann eine pädagogische Doppelbesetzung geben.