Rheinisches Oktoberfest Die „Wiesn“ kehren auf die Rennbahn zurück

Auf dem Gelände des Neusser Rennbahn-Parks wird ein großes Festzelt mit Platz für bis zu 3000 Personen aufgebaut. Jeder der insgesamt sieben Veranstaltungstage steht unter einem eigenen Motto und wird musikalisch von einer Live-Band, einem DJ sowie prominenten Stargästen gestaltet. „Unser Ziel ist es, Bayerische Gemütlichkeit mit Rheinischem Frohsinn zu verbinden und so eine Veranstaltung zu schaffen, die Jung und Alt gleichermaßen begeistert“, so Pfannmüller, der seit einigen Jahren auch das Leipziger Oktoberfest veranstaltet. Gemeinsam mit seinen Partnern möchte er das Rheinische Oktoberfest in den kommenden Jahren zum größten Trachtenfest in NRW machen. „Mit der Erfahrung aus Leipzig und Hamburg möchten wir in Neuss ein Event etablieren, dass es in dieser Qualität und mit diesem hochkarätigen Line-Up noch nicht gibt“, so der Eventmacher.