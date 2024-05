Mit Ausstellung um Hildegard und Erwin Heerich Offene Türen auf der Neusser Raketenstation

Jene Schenkung und eine weitere – diesmal aus der Sammlung Onnasch – wurden zum Ausgangspunkt für jene Ausstellung mit dem Titel „Gleichklang in Autonomie – Hildegard und Erwin Heerich“, die die beiden Kunstpositionen der Eheleute in den Dialog setzt. Während Erwin Heerich besonders für seine begehbaren Skulpturen bekannt ist, schuf Hildegard Heerich, die auch Musikerin war, aus seinen Zeichnungen zunächst handgenähte Stoffcollagen. „Es lässt sich beobachten, dass sie im Laufe der Zeit eine eigene Handschrift entwickelt hat“, sagt Maren Klinkhamer, die die Ausstellung mit Nachtigäller zusammengestellt hat. Dies geschah nicht nur durch Farbgebung und Stoffwahl, sondern auch durch die Wahl von anderen Dimensionen. „Später hat bei ihr auch die Anthroposophie eine große Rolle gespielt“, so Klinkhamer. Auch jene Werke sind in der Ausstellung zu sehen. Immer wieder lassen sich aber auch Querverbindungen zu Erwin Heerichs Werken ziehen: So interessierten sich beide für „Bewegung im Raum“, „Rhythmus“ und Perspektiven und bewegten sich zwischen Figuration und Abstraktion. Begleitet wird die Schau von zwei Publikationen. Während die eine die beiden Schenkungen in den Fokus rückt und damit auch eine Erweiterung zu dem bisher erschienenen Katalog „Hundert Jahre Erwin Heerich – die begehbare Skulptur“ gesehen werden kann, beschäftigt sich die zweite Schrift allein mit dem Werk von Hildegard Heerich. Es ist die erste wissenschaftliche Publikation zu ihr. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag um 19 Uhr, zu sehen ist sie noch bis zum 23. Februar.