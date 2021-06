Musiker Ötte aus dem Rhein-Kreis Neuss : Neues Album und ein Lindenberg-Fantreffen

Der Herbst wird spannend für Christian Otte, den alle nur als „Ötte“ kennen: Mit seiner Band hat er nicht nur ein Album produziert, das im Oktober erscheinen soll – er hat für Anfang November auch noch ein Udo-Lindenberg-Fantreffen organisiert. Ehrensache, Ötte ist ein riesiger Fan.

Dick eingetragen im Kalender hat Christian Otte den 3. November schon lange. Denn der Musiker, der sich als „Ötte“ einen Namen in der Rockszene im Rhein-Kreis Neuss gemacht hat, ist ein Udo-Lindenberg-Ultra. Udo Lindenberg hat Ötte nicht nur bereits in seiner Jugend begeistert. Er hat den Mann, der als vielleicht einzig wahrer König im deutschen Rock und Pop gelten darf, aber ganz locker Hut statt Krone trägt, auch schon kennengelernt. Auf dem „Rockliner“, einer Kreuzfahrt, auf der Lindenberg mit Fans in See sticht und erforscht, was hinterm Horizont so abgeht, haben sie sogar schon richtig schön gefeiert.