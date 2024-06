Nach Kritik aus der Politik Stadt Neuss nimmt Öffnungszeiten von „City-Wache“ in den Fokus

Neuss · Immer wieder gab es zuletzt Kritik an den vergleichsweise kurzen Öffnungszeiten der Anlaufstelle von KSOD und Polizei. Die Stadt kündigt an, das Thema in den Blick zu nehmen.

01.06.2024 , 04:50 Uhr