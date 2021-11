Service in Neuss : Öffnungszeiten im Bürgeramt sollen optimiert werden

Der Service im Neusser Bürgeramt wird angepasst. (Symbolbild) Foto: Pixabay/ki-

Neuss Das Bürgeramt hat ab dem kommenden Jahr wieder an zwei Samstagen im Monat jeweils fünf Stunden geöffnet. Bei den Samstags-Öffnungen gibt es jedoch einen Haken.

(NGZ) Gute Nachricht für Besucher des Bürgeramtes: Wie aus einer aktuellen Mitteilung der Stadt hervorgeht, werden dort ab dem 1. Januar 2022 die Öffnungszeiten optimiert. Dies bedeutet unter anderem, dass wieder an zwei Samstagen im Monat jeweils fünf Stunden geöffnet sein wird. Um die Öffnungszeiten transparent zu machen und die Wartezeiten zu reduzieren, werden auch alle Leistungen am Samstag wie gewohnt durch Onlineterminvergabe (alternativ per Telefon über die 02131/903232) vergeben. Die Bürger können über den Kalender die geöffneten Samstage entsprechend buchen. Auch die sonstigen Leistungen ohne Termin an der Infotheke werden an diesen Tagen angeboten.

Einige Leistungen des Bürgeramtes werden seit den vergangenen anderthalb Jahren zusätzlich digital angeboten. „Sollte der Gesetzgeber weitere Leistungen in naher Zukunft digital ermöglichen, sollen auch diese zwingend digital angeboten werden“, so die Stadt. Für den Erhalt des Servicelevels des Bürgeramtes seien neben attraktiven Öffnungszeiten und verbindlichen Terminabsprachen auch gut ausgebildete Mitarbeiter ausschlaggebend. Die Kollegen dort hätten „seit Beginn der Pandemie einen überdurchschnittlichen Einsatz bewiesen“, so die Stadt.

Das Rathaus hat für klassische Verwaltungsleistungen von Montag bis Freitag geöffnet. Lediglich das Bürgeramt und das Standesamt bieten zusätzliche Sprechzeiten am Samstag an. Im Wettbewerb um Auszubildende nach Abschluss der Ausbildung und gute Mitarbeiter innerhalb und außerhalb der Stadt stelle dies allerdings einen Nachteil dar. So machten die zusätzlichen Sprechzeiten am Samstag die Stellen im Bürgeramt „unattraktiver“ als andere vergleichbare Stellen ohne Sechs-Tage-Woche.

(NGZ)