Erleichterung in Neuss : Öffentliche Toiletten wieder in Betrieb

Neuss Wegen der Corona-Pandemie waren fast alle öffentlichen Toiletten nicht zugänglich, lediglich im Rathaus gab es eine Erleichterungs-Möglichkeit. Mittlerweile hat sich die Situation in der City entspannt – und es gibt noch eine weitere gute Nachricht für Besucher der Innenstadt.

(jasi) Zu Lockdown-Zeiten entfachte in Neuss zwischenzeitlich eine hitzige WC-Diskussion. Wegen der Corona-Pandemie waren fast alle öffentlichen Toiletten nicht zugänglich, lediglich im Rathaus gab es eine Erleichterungs-Möglichkeit. Auch die beliebte „Restaurant-Option“ fiel lange Zeit flach, weil die Gastronomie nicht öffnen durfte. Zahlreiche NGZ-Leser hatten sich damals an unsere Redaktion gewandt und sich beschwert. Einige mieden wegen der fehlenden Toiletten die Innenstadt, teilweise berichteten sie sogar „es nicht mehr rechtzeitig nach Hause“ geschafft zu haben. Ein Toilettenwagen, der in der Nähe des Kaufhofs an der Niederstraße aufgestellt wurde, schaffte letztlich Abhilfe. Auch wenn dieses mobile WC dort mittlerweile nicht mehr zu finden ist, hat sich die Toiletten-Situation in der City entspannt – und nun gibt es eine weitere gute Nachricht für Besucher der Innenstadt, die sich auf ihrer Shopping-Tour erleichtern müssen: Im Kernbereich der Innenstadt sind die öffentlichen städtischen Toilettenanlagen an den Haltestellen Zolltor und Niedertor seit dieser Woche wieder in Betrieb. Darüber hinaus ist während der Öffnungszeiten des Rathauses die dortige Toilette am Eingang 2 (Bürgeramt) weiterhin nutzbar. Das teilte die Stadt jetzt mit. Kleiner Dämpfer: Die Toilettenanlagen in den Parkhäusern wurden aufgrund hohen Diebstahlaufkommens von Hygieneartikeln bis auf weiteres geschlossen. Im Rheintor-Parkhaus wird die Behindertentoilette durch den Sicherheitsdienst jederzeit zugänglich gemacht. Das Thema kommt auch in der nächsten Sitzung des Beschwerdeausschusses aufs Tableau. Die Anregung einer Bürgerin stammt allerdings noch aus einer Zeit, in der weniger öffentliche Toiletten zur Verfügung standen als aktuell – und in der Impfnachweise in Restaurants noch den schnellen Toiletten-Gang erschwerten.