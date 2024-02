Gastbeitrag Meinungsbildung kontra Meinungsmache – vom Wert des journalistischen Handwerks

Info

Tatort Am 5. August 1961 kontrollierte der 26 Jahre alte Polizeibeamte Hans Noeldechen mit einem Kollegen die Wege am Himmelsberg, einem Wäldchen, so hielt die NGZ in ihrem Bericht über die Tat fest, „das der Polizei als Schlupfwinkel lichtscheuen Gesindels bekannt ist“. Dort fiel den Polizisten ein parkender Wagen auf. Noeldechen und sein Kollege glaubten, es mit einem Liebespärchen zu tun zu haben, das sie nach kurzer Kontrolle aus dem Landschaftsschutzgebiet hinauskomplimentieren wollten.

Tödliche Schüsse Der Täter überrumpelte die Beamten. Als sein Ausweis kontrolliert wurde, zog er aus der Tasche an der Fahrertür eine Pistole und schoss sofort. Noeldechens Kollege wurde verfehlt, der 26-Jährige selbst von zwei Kugeln tödlich getroffen.

Flucht und Verhaftung Der 31-jährige Täter und seine Komplizin flohen, wurden aber schnell gefasst – sie noch am Tatag in Koblenz, er in tags drauf in einem Steinbruch bei Kaiserslautern. Der Polizistenmörder, der schon Jahre im Zuchthaus verbracht hatte und wegen einem Mord in Gießen zur Fahndung ausgeschrieben war, büßte die Bluttat in Neuss mit 26 Jahren Gefängnis.