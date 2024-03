Katholisch in Neuss Oberpfarrer erklärt das Besondere am Gründonnerstag

„Tut dies zu meinem Gedächtnis“: Dieser Satz, den Jesus Christus beim letzten Abendmahl an seine Jünger richtete, wird in der katholischen Kirche als Auftrag verstanden, in jeder Messfeier die Tischgemeinschaft zu wiederholen – als Zeichen des neuen Bundes. „Am Gründonnerstag hat Jesus die Eucharistiefeier eingesetzt“, sagt Andreas Süß, Oberpfarrer an St. Quirin und leitender Seelsorger im Sendungsraum „Katholisch in Neuss“. Sie werde nicht nur zur Erinnerung an die Geschehnisse vor 2000 Jahren gefeiert, sondern feiere Leben, Tod und Auferstehung Christi. Ganz real. Der Gründonnerstag ist deshalb für die Christen ein besonderer Festtag in der Karwoche und wird in den Gemeinden besonders gefeiert.