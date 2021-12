Gloria in Excelsis Deo : Liebe und Güte in einer verworrenen Welt

Das Weihnachtskreuz auf St. Quirin in Neuss. Foto: Woitschützke

Neuss Der Neusser Oberpfarrer Andreas Süß wirft einen Blick auf Weihnachten als Fest der wirklichen Begegnung mit Gott.

Weihnachten – jedes Jahr freuen wir uns auf dieses bewegende Fest. Kein anderes christliches Fest berührt die Herzen der Menschen in unserem Land und auf der ganzen Welt so sehr. Selbst diejenigen, für die der Glaube und die Kirche fremd geworden sind, lassen sich von den im Kerzenschein leuchtenden Kirchenräumen, der festlichen Weihnachtsmusik und den Menschen, die sich von der Botschaft des Kindes in der Krippe, das vor über 2000 Jahren in einem Stall in Bethlehem zu Welt kam und der „Heiland“ genannt wird, anrühren. Viele wünschen sich eine Weihnachtszeit, die uns tiefen Frieden und Trost in einer Zeit mit zahlreichen Herausforderungen schenkt.

Doch was beinhaltet eigentlich das Weihnachtsfest mit seiner 2000 Jahre alten Botschaft und den mit ihr verbundenen Symbolen, von denen wir uns berühren lassen? Kritische Stimmen bemerken, dass es sich doch eher um eine Flucht aus der ängstigenden Realität in einen Traum von „heiler Welt“ handeln könnte, der sich bald wieder verflüchtigt und nichts als den nüchternen Alltag übrig lässt. Lassen wir uns nicht einfach von Traditionen, die an alte Erinnerungen rühren, mitreißen, um ein tröstliches Gefühl zu spüren? Ist das nicht alles eine kurz andauernde Scheinwelt mit einer sehr alten Weihnachtsgeschichte, die ohnehin vielleicht gar nicht mehr in unsere Wirklichkeit passt?

Ich bin fest davon überzeugt, dass da, wo Weihnachten wirklich christlich gefeiert wird, eben keine Wirklichkeitsflucht, sondern eine Suche nach der Wirklichkeit und Wahrheit ist. Weihnachten ist das Fest der wirklichen Begegnung mit unserem Gott, der uns aus unendlicher Liebe heraus seinen Sohn als unschuldiges Kind in der Krippe schenkt und so einen neuen Anfang mit uns Menschen möglich macht. Wir haben es hier nicht mit einer längst veralteten Botschaft zu tun – sie trifft uns genauso aktuell wie damals vor bald zweitausend Jahren, als das Weihnachtsfest, so wie wir es heute feiern, entstand.

Damals hatten die Menschen ihren Halt und Sinn, den sie über viele Generationen an den alten Göttern festgemacht hatten, verloren. Sie suchten nach einem Ersatz, der die Leere in ihnen wieder neu ausfüllen konnte. Es kam ein neuer „Sonnenkult“ auf, der im Osten des Römischen Reiches seinen Ursprung hatte und den Kaiser Aurelian mit einem Tempelbau am 25. Dezember 275 besiegelte. Er erklärte den 25. Dezember zum Staatsfeiertag und gab ihm den Namen „Geburtstag des unbesiegten Sonnengottes“. Er wollte damit seinem Volk eine hoffnungsvolle Botschaft schenken, nämlich dass das Licht unzerstörbar ist und immer einen Weg des Neuanfangs aufweisen kann. Auch die Christen warben mit ihrer heilbringenden Botschaft um die Herzen der Menschen, um dem heidnischen Kult nicht alle Macht zu überlassen. So stellten sie diesem ein eigenes Fest mit christlichem Inhalt entgegen, indem sie am 25. Dezember das Geburtsfest Christi als das wahre, unbesiegbare Licht der Welt feierten.

Das Christentum warb umso mehr mit einer unvergleichlichen, hoffnungsvollen Botschaft: Die Kälte und Finsternis in den Herzen der Menschen, die sich in Lieblosigkeit, Egoismus, Hass, Ungerechtigkeit und Tod äußern, und gegen die das Sonnenlicht des heidnischen Volkes nicht ankommen konnte, kann nur durch das Licht des Sohnes Gottes durchbrochen und besiegt werden. Nur diese sich für uns verschwendende Liebe Gottes, die die ganze Zerbrechlichkeit eines Menschen als Kind in der Krippe annimmt, kann die wahrhaft unbesiegbare Sonne sein und den Menschen wieder Sinn und Hoffnung schenken.

Es wird deutlich, dass der Dialog, den es schon damals zwischen den frühen Christen und den „Sonnenanbetern“ gab, genauso in unserer Zeit aktuell ist: Auch wir machen die Erfahrung, dass es in unseren Herzen sehr dunkel sein kann. Diese Dunkelheit kann viele Namen haben: Ausgrenzung, Krankheit, Flucht, Krieg, Terror, Armut, Sucht, Lüge, zerbrochene Beziehungen, verlorenes Vertrauen und so viel mehr. In dieser Wirklichkeit kann uns so sehr die Angst und Hoffnungslosigkeit überfallen, dass das Licht vielleicht doch nicht heller zu sein scheint als die Finsternis und dass es doch keinen Sinn hat, sich zu bemühen, der Liebe, Wahrheit, dem Vertrauen und der Gerechtigkeit Raum zu geben. Kann denn diese Liebe und Güte wirklich eine Chance in einer so verworrenen Welt haben?

Das Weihnachtsfest verkündet uns genau in diese Gedanken hinein, die uns überkommen, etwas eigentlich Unbegreifliches: Der ewige und allmächtige Gott macht sich selbst zu uns auf und begibt sich in unsere menschliche Natur hinein, geht unter unsere Haut, um uns in unserer Dunkelheit zu suchen und uns das wahrhaftige Licht und ewiges Leben zu schenken.

Das Weihnachtsfest ist eben nicht nur ein froher Moment, der unsere harte Wirklichkeit schönfärbt, sondern möchte ein Fest der wirklichen Begegnung mit unserem Gott sein, der uns durch seine Menschwerdung liebevoll umarmen will. Das Licht Gottes taucht hinein in unsere Finsternis, wenn wir unsere Herzen für dieses Geheimnis öffnen – und hier meint Gott es mit uns unwiderruflich ernst. Alle Finsternis dieser Erde kann nichts mehr daran ändern, dass dieses Licht der göttlichen Liebe in dieser Welt ein für allemal ge­zündet hat.

Meine Großmutter erzählte am Weihnachtsabend in unserer Familie nach der Verkündigung des Weihnachtsevangeliums an der Krippe oft davon, dass an Weihnachten 1914 im bitteren Stellungskrieg des Ersten Weltkriegs deutsche, französische und englische Soldaten das „Gloria in Excelsis Deo“ angestimmt hätten und aus ihren Schützengräben herausgekrochen seien. Sie hätten gewagt, auf ihre Feinde zuzugehen, um das Unbegreifliche zu tun, einander gesegnete Weihnachten, den Frieden, zu wünschen, Gottesdienst zu feiern, Geschenke aus der Heimat zu schenken, die Toten zu begraben und sogar ausgelassen Fußball zu spielen. So habe ich mir schon als Kind, am Weihnachtsfest auf dem Weg zur Christmette um 22 Uhr immer erhofft, dass sich jetzt Gottes Plan des Friedens auf Erden unter den Menschen endlich erfüllt. Es gibt keine Gelegenheit, wo das greifbarer erscheint.

Oft fragen wir uns, wie wir denn die eigene Finsternis, die in unserem Leben oft lähmend zu sein scheint, überwinden können, und wie das Licht, welches uns durch das unschuldige Kind in der Krippe geschenkt wird, mein Leben erhellen und neue Hoffnung schenken kann. Wo haben wir hier konkret die Chance, der Liebe und Hoffnung neuen Raum in unserem Leben zu geben und sie selbst zu spüren?

Lassen wir uns von der Liebe Gottes anstecken und uns ein Vorbild nehmen an dem, der uns Weihnachten in unendlicher Liebe begegnet. Der Gott, der in einem armseligen Stall ohne Sicherheit und Luxus unsere Natur annimmt, um uns nah zu sein, der den Verlorenen hinterhergeht, um sie zärtlich wieder in seine Arme zu schließen, und der bereit ist, sein Leben für seine Freunde zu geben. Lassen wir uns vom Kind aus Bethlehem anrühren und durch Freude, Güte, Geduld und Herzlichkeit selbst zum Licht in der Welt werden.

Nach dem Weihnachtsfest vor einigen Jahren rief mich eine Mutter an und erzählte mir, dass ihr Kind die am Weihnachtsfest erhaltene Playstation dem Nachbarkind geschenkt habe, da es nicht so schöne Geschenke bekommen habe. Und sie fügte freudestrahlend hinzu, dass es das in der Schulmesse von Pfarrer Süß gelernt habe: Wenn wir schenken und andere Menschen damit glücklich machen, werden wir selbst Beschenkte und verwirklichen ein Menschsein, wie Jesus selbst es uns vorgelebt hat.

Ich wünsche uns, dass wir uns von dieser heilenden und tröstlichen Menschlichkeit erfassen lassen und die Dunkelheit in uns selbst, aber auch in der Welt durch das Licht, was uns Weihnachten geschenkt wird, durchbrechen. Denn dann ist Weihnachten keine kurzlebige Illusion, sondern eine tiefe Begegnung mit dem uns liebevoll anblickenden Gott als Kind in der Krippe, und das Wunder der Menschwerdung kann in uns fortgesetzt werden.

Nur dann werden wir uns das schenken können, was wir uns alle im Tiefsten erhoffen: Friede, Hoffnung, Freude und Liebe. In unseren Kirchen steht das „Licht von Bethlehem“ aus der Geburtsgrotte, das im Flugzeug zu uns nach Köln gekommen ist und durch die Pfadfinder nach Neuss gebracht wurde. Holen Sie es gerne in einem Glas in Ihre Häuser und schenken Sie es mit einem lieben Gruß den Menschen, die gerade an Weihnachten ein Zeichen der Liebe Gottes ersehnen. Werden wir selbst zu diesem Licht, das die finstere Nacht erhellt!

Auch in diesem Jahr strahlt das Weihnachtskreuz wieder auf der Kirche unseres Stadtpatrons, des heiligen Quirin. Damit alle in Neuss und im Umland die frohe Botschaft sehen: Christus, der Sohn Gottes, der Retter ist uns geboren!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!

Ihr Andreas Süß