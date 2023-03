Aus dem Erftmühlengraben in Neuss geborgen Obduktion bestätigt Unfall von Rollstuhlfahrer

Bereits kurz nach dem Vorfall am 21. Februar wurde der Ruf nach Konsequenzen laut. So forderte Heribert Adamsky vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) eine bessere Absicherung der Unfallstelle. Tatsächlich befindet sich dort in der Nähe des „Pizzatürmchens“ kein schützender Zaun oder ein Geländer, wie es an anderen Stellen der Fall ist. „Ich würde mir wünschen, dass Stadt oder Politik die Sicherheit an dieser Stelle zum Thema machen“, hatte Adamsky damals betont.