Verbrechen in Neuss Obdachloser nach Messerattacke in Psychiatrie eingewiesen

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung wurde ein 31-Jähriger jetzt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Das ist das Ergebnis eines entsprechenden Sicherungsverfahrens, das vor dem Düsseldorfer Landgericht stattfand. Der Beschuldigte soll sich am 19. Juni dieses Jahres gegen 14 Uhr zusammen mit dem späteren Opfer sowie zwei Zeugen in einer Grünanlage auf dem ehemaligen Freilufthallengelände am Derendorfweg in Neuss befunden haben. Dort hatten sie sich eine Art „Lager" mit verschiedenen Sitzgelegenheiten errichtet.