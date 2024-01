„Aus der Not gehandelt“ Obdachloser Ingenieur verurteilt, weil er ohne Ticket in Nachtzügen schlief

Weil er über Wochen ohne Ticket in Nachtzügen der Deutschen Bahn geschlafen hatte, ist ein arbeitsloser Ingenieur zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Innerhalb eines Monats war der 57-Jährige aus Neuss 21 Mal ohne Ticket als Schwarzfahrer erwischt worden. Dafür musste er sich am Montag vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten: „Es tut mir leid“, sagte er und legte ein umfassendes Geständnis ab. „Ich habe aus der Not gehandelt und keinem was getan.“