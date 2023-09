Einsatz in Neuss Obdachloser bei Brand vor Galeria-Gebäude verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der alkoholisierte Mann vorm Einschlafen noch eine letzte Zigarette geraucht. Einige Zeit später weckten ihn die Flammen. Der 50-Jährige erlitt leichte Brandverletzungen an Hand und Kopf. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin in eine Klinik. Neben seinen Habseligkeiten wurde auch der Eingangsbereich des Gebäudes leicht beschädigt. Auf einem Foto, das die Polizei am Donnerstag veröffentlichte, sind Ruß-Spuren an der Wand deutlich zu erkennen. Neben einer Art Bettgestell sind zudem mehrere Gegenstände zu sehen.