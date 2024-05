Ermittlungen in Neuss Polizei sucht Zeugen nach Tod eines Obdachlosen

Ein 55-jähriger obdachloser Mann ist in Folge von Kopfverletzungen am vergangenen Freitag im Krankenhaus gestorben. Was ist passiert? Bereits am 5. Mai wurden Rettungskräfte um 1.15 Uhr zur Niederstraße gegenüber der Hausnummer 56 gerufen. Im Bereich eines dortigen Crêpes-Stands der Veranstaltung „Neuss blüht auf" fanden sie einen verletzten Mann. Dieser wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Die Polizei machte den Fall am Montag öffentlich.