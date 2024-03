Ermittlungen in Neuss Verletzte sich Obdachloser mit Schießkugelschreiber?

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen können nun auch mögliche Zusammenhänge zu einem ebenfalls mysteriösen Fall ausgeschlossen werden, der sich am selben Datum in Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich ereignete. Dort war am späten Abend ein schwer verletzter Mann mit Begleitern im Krankenhaus vorstellig geworden. Davor war er von einem Schuss getroffen worden – und zwar in den Kopf. Sofort wurde er von den Ärzten behandelt. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach musste dem 32-Jährigen das Projektil einer Schusswaffe aus dem Kopf operiert werden. Die Staatsanwaltschaft wertet den Fall als versuchte Tötung. Lebensgefahr besteht nicht mehr.