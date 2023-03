Aber die Abiparade feiert ihr Comeback Verkürzte Abimotto-Woche in Neuss

In Neuss starten am Montag, wie in vielen Gymnasien und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfahlen, die Mottowochen der Abiturienten. Schüler des Abiturjahrgangs feiern dabei traditionell ihre letzte Schulwoche, bevor es in die eigenständige Prüfungsvorbereitung und schließlich in die Abiturklausuren im April geht. In den vergangenen Jahren, jedoch auch in diesem Jahr, liefen und laufen die Feierlichkeiten nicht ganz wie gewohnt. „Es gibt in diesem Jahr leider keine fünf-, sondern nur eine dreitägige Mottowoche“, erklärt Janna Kayed, Stufensprecherin des Abiturjahrgangs am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. „Es geht bei uns also am Mittwoch los, wir feiern zwei Mottotage und am Freitag den Abi-Gag.“ Das ganze sei eine Neuss-übergreifende Absprache der Schulen untereinander und auch mit dem Ordnungsamt, erklärt sie.