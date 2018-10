Neuss: Nüsser Schnute feiert 30. Geburtstag

Für „Dat Jubiläumsstöck“ zum 30. Geburtstag laufen die Proben in Weckhoven gerade auf Hochtouren. Für die Regie ist seit gut 25 Jahren Hildegard Freudenberg zuständig. Foto: Tinter, Anja (ati)

Weckhoven Für „Dat Jubiläumsstöck“ zum 30. Geburtstag laufen die Proben in Weckhoven gerade auf Hochtouren. Mithilfe eines Zaubertricks soll diesmal sogar eine Jungfrau verschwinden. Die NGZ war bei einer Probe dabei.

Der 11. November 1988 war nicht nur Beginn der fünften Jahreszeit in jenem Jahr, sondern auch der Gründungstag des Mundart-Theaters „Nüsser Schnute“. Damals ins Leben gerufen von Willi Haas, bringt sie bis heute das Publikum mit ihren Lustspielen „op Platt“ zum Lachen. Die Mitglieder des seit 1997 eingetragenen Vereins sind alle ehrenamtlich und spielen und proben in ihrer Freizeit, nach dem eigentlichen Beruf.

Für „Dat Jubiläumsstöck“ zum 30. Geburtstag laufen die Proben in Weckhoven gerade auf Hochtouren. Montag- und Dienstagabend wird das evangelische Gemeindezentrum – die Heimatbühne – zum Einstudieren der Stücke genutzt. Bei der Probe ist schon vor Beginn eine herzliche Stimmung zu spüren. Requisiten werden vorbereitet und Kostüme verteilt, Texte noch einmal durchgelesen. Es wird gescherzt „wir haben uns so lange nicht gesehen!“, dabei wurde das gesamte Wochenende zusammen verbracht. Das Ensemble kommt gerade von einem dreitägigen Seminar in Essen, erzählt Jürgen Knopp, einer der Schauspieler. Eine Regisseurin hat dort noch einmal mit dem Team gearbeitet.