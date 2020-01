Im Gare du Neuss : Nüsser Ovend lässt die Puppen tanzen

Neuss Im Gare du Neuss wurde das närrische Publikum mit Neuem und Altbewährtem überzeugt. Stadt und Politik mussten traditionell viel einstecken.

Läuft es nicht beim Neusser Rennverein, weil der Präsident einen Vogel hat? Hat der Rat keine anderen Probleme, als die Anschaffung von Hundkotbeuteln? Fragen über Fragen, die am Samstag beim Nüsser Ovend aufkamen. In freier Rede nahm Michael Klinkicht humorig und temperamentvoll sich selbst und die Neusser Politik pointiert aufs Korn. Mit dem neuen Prologius hat die Brauchtums- und Karnevalsgruppe der Vereinigung der Heimatfreunde Neuss offensichtlich einen Glücksgriff getan, der an alte glänzende Redner wie Friedhelm Ruf anknüpft. Elferrats-Vorsitzender Jean Heidbüchel und sein Vize Dennis Volkeri: „Wir haben den Grünen-Politiker, der ein alter Hase im lokalen politischen Geschäft ist, einfach mal gefragt. Und er hat spontan zugesagt.“ Klinkicht ist unter anderem Vorsitzender des Bezirksausschusses Norf, verliert in dieser Funktion auch bei kleinteiligen lokalen Themen nicht seine Schlagfertigkeit.