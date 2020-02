Traditionssitzung in Neuss : „Nüsser för Nüsser“ begeistert im Thomas-Morus-Haus

Nordstadt Bei der Traditionssitzung „Nüsser för Nüsser“ zeigte sich der Karneval auch dank vieler Künstler aus der Region von seiner besten Seite.

Was für ein Kontrast! Auf der einen Seite die Erinnerung an den im vergangenen Jahr verstorbenen Reiner Franzen, der lange Jahre Präsident der Traditionssitzung „Nüsser för Nüsser“ war: jovial, die Ruhe selbst, gesegnet mit feinem Humor. Und nun am Freitag Andreas Radowski, den die Karnevalsgesellschaft Blau-Rot-Gold kurzfristig verpflichtet hatte. Der mit den Tanzmädchen flirtet, mit flotten Sprüchen glänzt, singen kann und schlagfertig als Wirbelwind die Jecken, begleitet von Engel Ulrike Beylschmidt, Clown Gerhard Kroll und Teufel Martina Linden, auf eine fünfstündige Reise ins karnevalistische Wunderland mitnimmt.

„Ne Durchgeknallte“ Klaus Feige hat einen Freund, der damit angibt, Liebesbriefe in sechs Sprachen bekommen zu haben. „Das ist doch gar nichts“, so Feige. „Ich zahle Alimente in acht Währungen.“ Klimaschutz ist auch für den Büttenredner ein Thema. Acht Wochen verzichtet er aufs Autofahren. Der Führerschein ist weg. Labbes und Drickes bieten zum Einheitstext immer wieder neue melodische Variationen. Der weitere durchgehende Gag: Labbes will nur Musik machen, holt immer kleiner werdende Blasinstrumente aus dem Koffer. Bis er zuletzt ein Trompetenmundstück in den Spazierstock von Drickes einsetzt und lustig weiterbläst.