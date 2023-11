Rheinisches Landestheater Neuss Eine Woche lang spannende Überraschungen

Ein großartiges Theatererlebnis zog in der vergangenen Woche viele Interessenten ins Rheinische Landestheater in Neuss. Die Woche stand ganz im Zeichen des 18. Zentralen Vorsprechens der Schauspielabsolventen. Von Montag bis Freitag gaben sich 20 Schauspielschulen im Studio an der Oberstraße die Klinke in die Hand – vom Studiengang Schauspiel an der Folkwang Universität über das Mozarteum Salzburg bis zur Filmuniversität Babelsberg.