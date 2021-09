Wahlkampf in Neuss : Herbert Reul: In vielen kleinen Schritten zum Ziel

Norf NRW-Innenminister Herbert Reul sprach in Norf über „Innere Sicherheit“ und darüber, wie wichtig es für eine Gesellschaft sei, Regeln zu haben.

NRW-Innenminister Herbert Reul war zu Gast in Norf. Eingeladen hatte ihn sein Weggefährte und CDU-Direktkandidat für Neuss, Hermann Gröhe. Mit dem Thema „Innere Sicherheit“ wollte die CDU bei den Neussern punkten. Der Platz an der St.-Andreas-Kirche in Norf war am lauen Freitagabend gut gefüllt. Jan-Philipp Büchler, Neusser CDU-Vorsitzender, kündigte Reul als „Mister Innere Sicherheit“ an. Er betonte, dass Deutschland eine starke Wirtschaft zur Sicherung von Arbeitsplätzen, einen sicheren Sozialstaat mit einem verlässlichen Netz und eine sichere Umwelt brauche. Hermann Gröhe freute sich neben dem Innenminister auch einige Parteikollegen aus dem Düsseldorfer Landtag begrüßen zu können. Er bezeichnete das Thema „Innere Sicherheit“ als einen Markenkern der Union und nannte die anstehende Wahl einen Richtungsentscheid für das Land. Nach den Krisen der vergangenen Zeit käme es jetzt darauf an, dass der Staat wieder auf die Beine komme. Daher brauche Deutschland neben einer starken Wirtschaft auch Bürger, die sich für das Gemeinwesen einsetzen.