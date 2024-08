Bewerbungen sind noch möglich Neuss Now Festival sucht noch Newcomer-Bands

Bei der Auswahl der Bands, die am Ende das Festival-Line-Up bestimmen achtet das Team darauf, dass sie einen lokalen Bezug haben. „Ich sage immer, dass das Festival wie eine Neusser Musikmesse ist“, meint Holland und lacht. Da spiele es auch keine entscheidende Rolle, ob die Band bereits Bühnenerfahrung sammeln konnte oder ob es ihr erster Auftritt ist. Denn das Potpourri aus neuen Musikern und etablierten Bands, die bereits deutschlandweit Konzerte geben, gehört zum Markenkern des Festivals. Und da das Festival in diesem Jahr bereits seine 32. Auflage feiert – 1995 ging es zum ersten Mal an den Start, mit dem Ziel die Pop- und Rockmusik in der Stadt zu fördern – sind in der Auswahl immer auch einige „Stammmusiker“ zu finden. Im Laufe der Jahre hat „Neuss Now“ sich so zu einem generationsübergreifenden Festival entwickelt. Während es für Neulinge ein Sprungbrett sein kann, ist es für andere ein Wiedersehen mit „alten Bekannten“ – und bietet für Besucher einen lebendigen Einblick in die Musikszene der Region.