„Now and Then“ – Reaktionen im Beatles-Fanshop Neuss „Es ist die Rückkehr der Beatle-Mania“

Neuss · Jahrzehnte nach ihrer Trennung ist ein neuer Song der Kultband „The Beatles“ erschienen. Wenn es um die Truppe aus Liverpool geht, dann macht Georg Hentschel, der in Neuss die „Beatles & More Art Gallery“ führt, so schnell niemand etwas vor. Was hält er von dem neuen Werk?

22.11.2023 , 16:16 Uhr

Georg Hentschel ist begeistert über die neue Single seiner Lieblingsband, hat sogar einen eigenen Plattenspieler im Gitarrenformat entsprechend umgestaltet. Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen