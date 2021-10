Verein mit Sitz in Neuss : „Notpfote“ erhält Tierschutzpreis des Landes NRW

Verein mit Sitz in Neuss

Vereinsvorsitzende Babette Terveer in ihrem Federheim in Neuss. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Tierische Freude für den Verein „Notpfote Animal Rescue“: Am Montag – passenderweise dem Welttierschutztag – wurde der Verein mit Niederlassung in Neuss mit dem Tierschutzpreis des Landes NRW ausgezeichnet. Es gibt auch schon Pläne für die Zukunft.

Die Vereinsvorsitzende Babette Terveer nahm den Preis an der Seite ihres Mannes Tom (ebenfalls Vorstandsmitglied) in Düsseldorf von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser entgegen. „Wir haben gar nicht damit gerechnet“, sagt Babette Terveer, die sich umso mehr freute als sie die E-Mail erhielt mit der Nachricht, dass ihr Verein gewürdigt werden soll. „Womöglich liegt es an der Vielfältigkeit unserer Arbeit“, sagt die Neusserin.