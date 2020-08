Ehrenamt in Neuss : Norfer spenden 15.000 Euro für Nahrungsmittel

Neuss Eine Aktion des Vereins „Menschenbrücke“ um Josefine Freibeuter brachte eine stolze Summe ein. Mit dem Geld wird die Bildung von Kindern in Uganda finanziert.

Insgesamt 350.000 Euro, sagt sie, seien bis jetzt in die Gemeinde von Pfarrer Musoke Genza in Uganda geflossen. Kennengelernt hatten die Norfer ihn 2007, als er vertretungsweise in Norf war. Schon damals war die Spendenbereitschaft sehr groß, mit der Gründung des Vereins „Menschenbrücke“ 2009 wurde die Unterstützung dann auf recht professionelle Beine gestellt – obwohl alle Vereinsmitglieder natürlich ehrenamtlich unterwegs sind. Mit Veranstaltungen und Festen zu unterschiedlichen Jahreszeiten, wie zum Beispiel dem Fastensuppen-Essen, Pfarrfest, Weihnachtsbasar wurde Geld gesammelt. Doch in Zeiten von Corona findet nichts statt, und so hatte Josefine Freibeuter die Idee, zu einer Spende aufzurufen. Denn die Not in Masaka war und ist groß. „Es fehlt dort schon an Grundnahrungsmitteln“, sagt Freibeuter. Schulen und Kirchen seien dort immer noch geschlossen. Gottesdienste würden im Freien abgehalten. Mit dem Auto, weiß Freibeuter, dürfe man nur von 7 bis 19 Uhr unterwegs sein.