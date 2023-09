Letztes Schützenfest in Neuss Norfer Königshaus ist eine große Familie

Das Fest beginnt am Samstag (16.) um 12 Uhr mit dem traditionellen Böllerschießen und Festgeläut mit Fassanstich vor der Sparkasse. Am Abend (20 Uhr) findet der Fackelzug statt. Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst in St. Andreas (8.30 Uhr), danach wird am Ehrenmal der Große Zapfenstreich gespielt. Am Nachmittag folgt auf den Festumzug (16.15 Uhr) die große Königsparade (17.30 Uhr). Der Montag steht ganz im Zeichen der Schützenjugend: Ab 20.30 Uhr werden Bruderschaftsprinz Kevin Petersen und Schülerprinz Mirko Sausner gekrönt. Nach einem erneuten Gottesdienst am Dienstagmorgen (10 Uhr) gibt es um 17.30 Uhr einen Festumzug. Am Abend steht dann das Königspaar im Mittelpunkt, wenn Christian II. Schmidl und Königin Jennifer um 19.30 Uhr zu ihrer Krönung abgeholt werden.