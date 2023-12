Advent in Neuss Der Norfer Kinderadventsmarkt war wieder ein voller Erfolg

Weihnachtsmusik klingt über den Platz vor der Kirche St. Andreas. Kinder und Erwachsene tummeln sich um die zahlreichen beleuchteten Stände. Was auf den ersten Blick wie ein klassischer Weihnachtsmarkt wirkte, war der dritte Adventsmarkt, der sich speziell an Kinder richtete und der am Freitag in Norf unter dem Dach des Fördervereins von St. Andreas stattfand. In den letzten Jahren musste aufgrund der Corona-Verordnungen auf den Markt verzichtet werden – nun konnten sich die Norfer wieder über dieses weihnachtliche Highlight freuen.