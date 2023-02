Bierbrauen in Neuss Vom eigenen Hopfen zum edlen Tropfen

Vom Einpflanzen des Hopfens bis zum Aufkleben des Etiketts ist Jan Piatkowski bei jedem Produktionsschritt seines Bieres dabei. Seitdem er mit einem Geschenkset sein erstes Bier braute, hat sich viel getan. Der 46-jährige Berater für Digitalisierung und Kommunikation braut in seiner Küche in Norf seit 2018 sein eigenes Bier namens „Nor Apa“. Wo er anfangs Braugänge mit einem Umfang von vier Litern durchführte, hat Piatkowski mittlerweile die Abläufe optimiert und die Menge auf 20 Liter je Braugang erhöht. „Ich bin an dem Punkt, an dem ich meine Brauerei fast überall beliebig aufbauen könnte“, sagt er. Nicht nur der Brauvorgang, auch die Inhaltsstoffe von „Nor Apa“ haben sich im Laufe der Jahre verändert. Den Hopfen baut er mittlerweile selbst in seinem Kleingarten auf der Anlage des Kleingartenvereins Altstadt an. Hopfen sei unkomplizierter anzubauen als etwa Malz und von seiner Wachtumsrate und Widerstandsfähigkeit her nahezu ein Unkraut, sagt der langjährige Kleingärtner.