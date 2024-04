Alles neu nach Renovierung der Kleiderstube Alles neu in der Kleiderstube St. Andreas

Jede Woche arbeiten abwechselnd zwei Frauen des achtköpfigen Teams ehrenamtlich in der Kleiderstube in Norf an St. Andreas. Sie sichten die angenommenen Spenden, falten die Kleidung und präsentieren sie dann in den Regalen. Das geht den Frauen jetzt noch leichter von der Hand – denn die Räumlichkeiten der Kleiderkammer wurden gerade renoviert.