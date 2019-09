Fest in Neuss-Norf : Norfer feiern ihr Schützenkönigspaar

Norf Dirk und Anja Bücker genießen das Fest – und einen unvergesslichen Geburtstag. Denn die Schützenkönigin ist am Sonntag 41 Jahre alt geworden.

Diese Geburtstagsparty wird Anja Bücker vermutlich nie vergessen. An der Seite ihres Mannes Dirk Bücker ist sie derzeit Schützenkönigin in Norf – und sieht am Sonntag trotz einer langen Nacht mit vielen Gratulanten kein bisschen müde aus. „Wir haben mit den Schützen reingefeiert“, sagt Anja Bücker. Man sieht dem Strahlen in ihrem Gesicht an, dass sie das Fest und ihren Geburtstag in vollen Zügen genießt. „Besser geht’s gar nicht“, sagt die Schützenkönigin schließlich und lacht. 41 Jahre alt ist sie am Sonntag geworden. Die Vorfreude auf die weiteren Fest-Tage in Norf ist ihr deutlich anzumerken.