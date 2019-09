Brauchtum in Neuss : Norf will das Schützenfestjahr krönen

Norf will das Schützenfestjahr krönen

Brauchtum in Neuss

Norf Das Schützenfest in Norf wird am Samstag eingeböllert. Bis Dienstag wird gefeiert.

Für das Fest ist schon so gut wie alles vorbereitet. Jetzt muss es nur noch losgehen, aber das Warten hat schon bald ein Ende. Am Samstag um 12 Uhr beginnt in Norf mit Böllerschüssen und Glockengeläut das Schützenfest. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht das Schützenkönigspaar Dirk und Anja Bücker. Der Elektromeister hatte den Vogel mit dem 39. Schuss von der Stange geholt und sicherte sich damit die Königswürde. Jörg und Silvia Schulz sowie Thomas und Brigitte Dammer bilden die beiden Ministerpaare.