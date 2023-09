Schützenfest in Norf Norf feiert bei „Last-Minute-König“ Christian Schmidl

Am Sonntag ging es direkt morgens um 8.20 Uhr mit dem nächsten Marsch zum Festgottesdienst und anschließend zum Ehrenmal am ehemaligen Rathaus weiter, wo mit dem Großen Zapfenstreich den Toten gedacht wurde. Bei der diesjährigen Jubilarehrung durften sich besonders die ältesten Schützen feiern lassen: Bernhard-Peter Offer aus dem Jägerzug „Alte Kameraden“ und Willi Schumacher vom Jägerzug der „Norfer Blömches“ blicken auf 75 Jahre Schützenwesen zurück. Auch Peter-Wilhelm Schumacher aus dem Jägerzug „Norfer Stolz“ und Friedrich Zehner aus dem Schützengildezug „De Klappstöhl“ gehören mit 60 Jahren Vereinsmitgliedschaft zu den Urgesteinen des Norfer Schützenfestes. Danach folgte der Festumzug von der Norfer Straße bis zur Vellbrüggner Straße, dem sich am frühen Abend die Parade zu Ehren Christian II. und seiner Königin anschloss, die im Festzelt mit der traditionellen Proklamation des Königspaares in Begleitung des alten Königspaares des vergangenen Schützenjahres ihren Höhepunkt fand.