St.-Andreas-Bruderschaft Norf : Brudermeister Georg Nellen kündigt Rückzug aus Amt an

Der neue Vorstand (hinten, v.l.): Gerhard old, Michael Esser; vordere Reihe: Bernhard Kleinalstede, Peter Offer, Andreas Gayko, Georg Nellen, Dirk Judel, Günter Rottels, Andreas Offer, Dirk Bücker, Martin Salgert. Foto: Andreas-Bruderschaft

Norf Am 7. Mai startet Neuss in die Schützenfestsaison, die wieder mit der Frühkirmes der Norfer Bruderschaft eröffnet wird. Doch bevor gefeiert werden kann, mussten im Vorstand einige Lücken geschlossen werden.

Georg Nellen ist kein Brudermeister auf Abruf. Durch das Schützenjahr 2022, für das die Mitglieder der Norfer St.-Andreas-Schützenbruderschaft jetzt die Weichen gestellt haben, wird Nellen den Verein so führen, wie er das seit 2009 getan hat. Aber mit seiner Wiederwahl eröffnete Nellen den in der Aula der Gesamtschule tagenden Schützen, dass er sein Amt nur bis Anfang 2023 wahrnehmen wird. Er wird die Führung dann an Gerhard Gold abgeben, der mit dieser Perspektive schon zum stellvertretenden Brudermeister gewählt wurde. Gold wird also die Bruderschaft ins Jubiläumsjahr 2025 führen, wenn der Verein sein 125-jähriges Bestehen feiert.

Aber beim Tagesordnungspunkt Wahlen war noch mehr zu regeln, um die Lücken im Vorstand, die durch Rücktritte und einen Todesfall entstanden waren, wieder zu schließen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schatzmeister Günter Rottels und Andreas Gayko als stellvertretender Geschäftsführer. Neuer Jungschützenmeister ist Andreas Offer, als Schießmeister amtiert künftig Dirk Judel und Michael Esser, aktuell Edelknabenbetreuer, arbeitet im Vorstand als Pressesprecher mit.

Derart schlagkräftig aufgestellt eröffnen die Norfer am Samstag, 7. Mai, mit ihrer Frühkirmes die Schützenfestsaison in der Stadt. Am Schießstand am von-Waldthausen-Stadion wird dann auch das Regimentsschießen ausgetragen, allerdings gibt es noch keinen Königsbewerber. Interessenten können sich jederzeit beim Brudermeister beziehungsweise bei Oberst Dirk Bücker melden.