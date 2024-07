Verkehrssicherheit in Neuss Vorstoß für Tempolimit in der Ortsdurchfahrt

Verkehrssicherheit ist auf der Furth ein wichtiges Thema. Das zeigt sich auch beim Ringen um die Standorte, an denen die so genannten Dialog-Displays künftig montiert werden sollen. In diesem Jahr wurden für diese Geräte zur Geschwindigkeitsüberwachtung, die korrektes Fahren mit einem Smiley auf dem Display belohnen, zwei Standorte beschlossen: Steinhausstraße in Höhe Hausnummer 126 und Kaarster Straße in Höhe Nummer 125, also an der Kita „Blaues Haus“. Im kommenden Jahr hängt das Display auf jeden Fall an der Viersener Straße in Fahrtrichtung Kaarst. Bis auf diesen Standort resultieren alle Standortentscheidungen aus Anregungen aus der Bürgerschaft, teilt die Verwaltung mit.