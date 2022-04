Brauchtum in Neuss : Mit „Wir-Gefühl“ ins neue Schützenjahr auf der Furth

Nordstadt Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth setzt auf Kontinuität und Konstanz. Das wurde bei den turnusmäßigen Neuwahlen auf der Mitgliederversammlung deutlich. Zudem wurde Geld für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesammelt.

Der Blick geht nach vorn. Denn natürlich ist ein wesentlicher Punkt, auf den die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth bei ihrer Mitgliederversammlung am Freitagabend geblickt hat, das anstehende Schützenfest, bei dem es dank der Corona-Lockerungen mehr Freiheit gibt. „Endlich wieder noch mehr Wir“ könnte man sagen, denn das passt zu dem „Wir-Gefühl“, das Schatzmeister Frank Sauer während seines Kassenberichtes auf der Versammlung hervorhob und das auch in 2021 gelebt wurde – zum Beispiel beim Further Festwochenende vom 29. bis 31. Oktober.

Die Further Schützen haben in einer Hutsammlung bei ihrer Versammlung zudem für die Flüchtlinge der Ukraine einen Betrag in Höhe von 885 Euro gesammelt. Er wurde durch die Bruderschaftskasse aufgerundet, sodass die Schützen 1000 Euro an ihren Präses übergeben konnten. Dieses Geld wird für die Renovierung und Einrichtung der vier Wohnungen auf der Furth verwendet, die die katholische Pfarrgemeinden der Nordstadt der Stadt Neuss für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt hat.