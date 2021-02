Neusser Nordstadt : Kirchenuhr von St. Josef steht nach Stromausfall still

Die Pfarrkirche St. Josef wurde im Jahr 1885 fertiggestellt. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss An der Gladbacher Straße steht die Zeit still – zumindest könnte man das mit Blick auf die Kirchenuhr von St. Josef vermuten. An dem Bauwerk drehen sich die Zeiger nämlich seit mehreren Tagen nicht mehr.

Auslöser für den Defekt war nach Angaben von Frank Gladis vom Seelsorgebereich Neuss-Nord ein kurzzeitiger Stromausfall. Ein Techniker einer Spezialfirma sei zwar schon vor Ort gewesen, allerdings müsse zunächst das Computermodul der Uhr bestellt und neu eingebaut werden. „Wir hoffen, dass das Modul in dieser oder spätestens in der nächsten Woche da ist und alles wieder funktioniert“, sagt Gladis. Weitere vom nur wenige Sekunden andauernden Stromausfall bedingte Schäden habe es in dem Gotteshaus, das in den Jahren 1883 bis 1885 errichtet wurde, nicht gegeben.

Zu einer größeren Reparatur-Maßnahme an der Uhr von St. Josef war es zuletzt im August 2012 gekommen. Damals mussten die beiden Kupferscheiben erneuert werden, weil teilweise schon die Farbe abplatzte. Auch damals kamen Spezialisten für kirchentechnische Anlagen zum Einsatz.

(jasi)