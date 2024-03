Metzgerei in der Neusser Nordstadt Fleischwerk Stork bekommt jetzt einen Foodtruck

Skirt Steak, Hanging Tender, Flap und Flank Steak: Wenn Barbecue-Liebhaber ins Fachsimpeln geraten, fallen früher oder später auch diese Begriffe. Übersetzt ins Metzger-Deutsch bedeuten sie schlicht Bauchlappen. Oder genauer: Zwerchfell, Nierenzapfen, oberer und unterer Bauchlappen. Klingt aber nicht so hip. Solche Fleischzuschnitte sind heutzutage gefragt in Metzgereien. Auch bei Roland Stork, der sein Unternehmen „Fleischwerk Stork“ genannt hat und an der Kaarster Straße in der Neusser Nordstadt zu finden ist. Dort, wo bis Ende 2022 die Metzgerei von Günter Tockloth eine Institution war.