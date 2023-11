Initiativkreis Neuss-Nordstadt Further Nikolausmarkt mit vielen neuen Angeboten

Die meisten jüngeren Marktbesucher freuen sich auf den schon traditionellen Streichelzoo, alle anderen vor allem auf das bunte Bühnenprogramm. An dem wirkt erstmals die Leoschule mit, sagt Schäfer erfreut. Sie war auf die Further Grundschule zugegangen, nachdem deren Kinder in der Uniform des Further Fanfarenkorps an der ersten Kinderparade zum Neusser Bürger-Schützenfest teilgenommen hatten. Neu dabei ist auch die Further Musikschule, der es nach den Einschränkungen der Corona-Jahre gelungen ist, eine Big Band auf die Beine zu stellen. Und nach Jahren ohne eine Further Kita im Programm freut sich der Veranstalter nun, für den Sonntag (10.) ein Krippenspiel der Kita St. Thomas Morus ankündigen zu können.