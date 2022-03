1922 spielt auch in Neuss : Lyriker Norbert Hummelt schreibt ein „erzählendes Buch“

Im Stadtarchiv hat Norbert Hummelt viel recherchiert. Foto: Helga Bittner

Neuss Norbert Hummelt, in Neuss geboren und aufgewachsen, erzählt in seinem Buch „1922“ vom Aufbruch in die literarische Moderne. Und vom Leben seiner Großmutter aus Neuss.