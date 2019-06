Musikwettbewerb in Neuss : Noch keine Bewerbungen für „Young Stage“

Neuss Die Stadt Neuss sucht junge Musiker und Bands, die im Finale gegen andere Künstler aus der Region antreten.

Es soll die große Chance für junge Musiker aus Neuss werden. Seit April sucht die Stadt junge Solokünstler und Bands, die am „Young Stage“-Songcontest teilnehmen möchten. In einem Vorentscheid im Romaneum soll am 12. Juli ein Künstler gefunden werden, der im Finale gegen Kandidaten aus Kaarst, Grevenbroich und Dormagen antritt. Es gibt nur ein Problem: Noch hat sich niemand beworben.

An mangelnden Preisen kann es eigentlich nicht liegen. Der Sieger des Finals am 31. Oktober (Greyhound Cafè, Pier 1) gewinnt einen Tag im Tonstudio, der Zweitplatzierte einen Musikvideo-Dreh, der Drittplatzierte ein Fotoshooting. Warum gibt es also noch keine Interessenten? „Die Jahre, in denen bis zu 30 Neusser Bewerbungen bei uns eingegangen sind, sind vorbei“, sagt Weber. Digitale Medien und geringe Auftrittsmöglichkeiten hätten das Künstleraufkommen verringert.

In Korschenbroich und in Dormagen stehen die Teilnehmer für das Festival „Young Stage“ bereits fest. In Kaarst wird die Vorentscheidung am 12. Juli sein, die Frist für die Anmeldung endet am 14. Juni. Auch in Grevenbroich wird noch ermittelt, wer beim Finale in Neuss dabei sein wird. Der Vorentscheid wird dort am 28. Juni stattfinden.