Bäder in Neuss: Noch freie Plätze in Kinderschwimmkursen

Neuss Seepferdchen-, Seeräuber- und Bronzekurse starten diese Woche in den Neusser Bädern.

Für kleine Wasserratten ab fünf Jahren, die sicheres Schwimmen lernen möchten, gibt es noch freie Restplätze in den drei Seepferdchenkursen im Südbad, die am Dienstag, 8. Januar, um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr beginnen. Darüber hinaus gibt es noch freie Plätze in einem Kursus im Stadtbad, der am Mittwoch, 9. Januar, um 16 Uhr beginnt.

Für Kinder, die bereits ein Seepferdchenabzeichen besitzen, ist der Seeräuberkursus geeignet. Dort sind noch Anmeldungen in allen drei Bädern möglich. Es gibt noch freie Plätze in Kursen, die am Mittwoch, 9. Januar, oder am Donnerstag, 10. Januar, in Südbad, Nordbad und Stadtbad beginnen. Kursbeginn ist jeweils um 15 Uhr. Kinder und Jugendliche, die nach dem Seeräuberkursus ihre Fähigkeiten im Schwimmen, Tauchen und Springen noch weiter ausbauen möchten, haben im Bronzekursus die Gelegenheit dazu.