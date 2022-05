FSJ im Rheinischen Landestheater : Mit viel Empathie passt Nina Lausé zum Spielzeitmotto

Neuss Seit 2021 machte Nina Lausé ihr Freiwilliges soziales Jahr im Rheinischen Landestheater. Auf dem Hansefest war sie im Kostüm als RLT-Botschafterin unterwegs, nun gab sie als Regie-Assistentin ihr Debüt.

Wenn Nina Lausé (19) eine Whatsapp bekommt, weiß man: Es dauert nicht lange, und sie hat sie gelesen und beantwortet. Oft folgt ein Daumen hoch. Lausé ist seit der Spielzeit 2021 FSJlerin im RLT, genauer in der Presse- und Öffentlichkeit. Ihre „Chefin“ ist Manuela Hannen, und diese kann nur sagen: „Eine wirklich tolle junge Frau. Interessiert an allem, schnell in der Erledigung ihrer Aufgaben.“ Sie sei auf dem Hansefest in Kostüm als RLT-Botschafterin unterwegs gewesen, habe sich mit dem Plotter (ein Gerät zum Plakate drucken) herumgeschlagen und Premieren-Einladungen verschickt. „Sie hat ihre Ideen zu unseren Social-Media-Kanälen beigetragen und auch eigene Themen eingebracht“, sagt Hannen voller Begeisterung.