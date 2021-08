Initiativkreis Nordstadt : Hoffen auf den Nikolausmarkt

Nordstadt Der Initiativkreis Nordstadt plant den Nikolausmarkt auf der Furth ganz normal. Die Anträge bei der Stadt wurden eingereicht, Zusagen von den Schaustellern gibt es bereits. Aber: Sicher können sich die Organisatoren noch nicht sein.

Die Ersatzaktion im vergangenen Jahr sei zwar ein Erfolg gewesen, den Nikolausmarkt hat Toni Schäfer aber trotzdem vermisst. „Das war schon ein blödes Gefühl, die Leere zu sehen, wo sonst die Budengasse steht“, sagt der Mann vom Arbeitskreis Nikolausmarkt der Initiative Nordstadt. Vergangenen Dezember wurden Weckmänner mit viel Abstand verteilt. Dafür bauten die Veranstalter am Nikolaustag eine einzige Bude auf. In diesem Jahr soll der Markt aber wieder normal stattfinden. Mit Streichelzoo, Karussell und Krippe. „Wir planen erstmal so wie immer“, sagt Schäfer. Allerdings immer unter Vorbehalt, weil man noch nicht wisse, welche Regelungen im Winter gelten werden.

Die Anträge bei der Stadt habe man gestellt, die Antwort stehe aktuell noch aus. Und das kann laut Stadt auch noch dauern, weil man zurzeit nicht wisse, unter welchen Bedingungen der Markt stattfinden könnte. Schäfer hat bei den Schaustellern trotzdem angefragt und von einigen auch bereits eine positive Rückmeldung erhalten. Wie viele Buden letztendlich aufgestellt werden können, ist noch nicht sicher. „Wir gehen erstmal von den üblichen rund 40 aus“, sagt Schäfer. Dabei komme es aber auch darauf an, wie die Stände aufgestellt werden dürfen. Möglich, dass zwischen den Buden mehr Abstand gehalten werden muss als in der Vergangenheit. Bis Ende August will Schäfer noch auf weitere Antworten warten. „Wir fangen mehr oder weniger bei Null an“, sagt er. Besonders, weil die Situation so neu und ungewohnt ist. Schäfer geht aber davon aus, dass die Menschen in der Nordstadt den Nikolausmarkt nicht vergessen haben. „Die Leute wollen raus und mal wieder etwas anderes sehen“, glaubt er.