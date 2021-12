Nordstadt in Neuss : Nikolausmarkt startet unter besonderen Vorzeichen

Nordstadt in Neuss

Der Nikolausmarkt in der Nordstadt ist eröffnet. Für Besucher gilt die 2G-Regel. Am Eingang gibt es Kontrollen. Foto: Simon Janßen

Nordstadt Der Nikolausmarkt auf der Furth ist wegen der pandemischen Lage in diesem Jahr ein anderer. Das war bereits bei der Eröffnung am Donnerstagabend zu sehen. Stimmungsvoll ging es dabei trotzdem zu.



Start Stimmungsvolle Atmosphäre sollte es zum Start der 25. Auflage des Nikolausmarktes auf der Neusser Weyhe aber trotzdem geben. So zog der Nikolaus durch die Budengasse, begleitet von zwei Fackelträgern und Musik von „Frohsinn Norf“, auf die Bühne, wo die offizielle Eröffnung stattfand. Danach wurden in einer eigens für diese Aktion aufgebauten Bude 250 Weckmänner an Kinder verteilt. „Im Gänsemarsch“, wie Ingrid Schäfer vom veranstaltenden Initiativkreis Nordstadt betonte, damit die nötigen Abstände eingehalten werden konnten.